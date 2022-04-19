Названа самая актуальная модель ботинок 2022 года

Редактор Yahoo News назвала челси самой актуальной моделью ботинок 2022 года

Модный редактор Кайли Куфлер назвала челси самой актуальной моделью ботинок 2022 года. О тенденции она рассказала на новостном портале Yahoo News.

Журналистка обратила внимание, что упомянутая модель обуви стала трендовой у знаменитостей, которые не раз появлялись в ней на публике. В числе ее поклонников оказались герцогиня Кейт Миддлтон, манекенщица Эмили Ратаковски и актриса Зои Кравиц.

По словам эксперта, популярность ботинок объясняется их практичностью. В частности, челси выдерживают практически любые погодные условия: лед, сырость и умеренную жару, поэтому они идеально подходят для непредсказуемой демисезонной погоды.

Отмечается, что благодаря толстой подошве данная пара выдерживает низкие температуры, а каблук сделан таким образом, чтобы обеспечить сцепление с обледенелой поверхностью. Кроме того, Куфлер заявила, что большинство моделей челси водонепроницаемы. В заключение редактор подчеркнула, что высота ботинок идеально сочетается с любыми моделями джинсов, брюк и юбок.

Известно, что челси были созданы сапожником британской королевы Виктории и традиционно считаются английской обувью. Они всегда отличались высокой износостойкостью и прочностью, в частности, благодаря качественным материалам. В 1960-х годах модель вышла за рамки обуви для загородного отдыха и стала модным элементом молодежной и рок-культуры.

Ранее в апреле звездный стилист Сэнди Косзарек назвала пять актуальных фасонов обуви, которые лучше других сочетаются с джинсами. Эксперт рекомендует выбирать универсальные модели, которые можно комбинировать с разными вещами. Так, в свой список она включила ботинки челси высотой до лодыжки с вытянутым носком и вставками-резинками по бокам. Кроме того, стилистка советует сочетать любые виды джинсов с сапогами с квадратным носком или клогами — обувью на массивной подошве из дерева, которые, по ее мнению, способны подчеркнуть любой образ.