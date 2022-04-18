Стилистка назвала самую лучшую обувь под джинсы

Who What Wear: лоферы и клоги сочетаются с джинсами удачнее других моделей обуви

Звездный стилист Сэнди Косзарек назвала пять актуальных фасонов обуви, которые лучше других сочетаются с джинсами. Ее слова приводит портал Who What Wear.

Эксперт заявила, что один из ключевых вопросов, который ей регулярно задают клиенты, — какая обувь удачнее всего смотрится с джинсами. В основном Косзарек рекомендует выбирать универсальные модели, которые можно комбинировать с разными вещами. Так, в свой список она включила ботинки челси высотой до лодыжки с вытянутым носком и вставками-резинками по бокам.

Кроме того, стилистка советует сочетать любые виды джинсов с сапогами с квадратным носком или клогами — обувью на массивной подошве из дерева, которые, по ее мнению, способны подчеркнуть любой образ.

Также отмечается, что в гардероб следует добавить белые кроссовки и лоферы на массивной подошве. «Они удобны и универсальны. Более того, эта обувь — забавный способ перенестись в 1990-е годы. Попробуйте добавить белые носки и толстый свитер, чтобы завершить ваш образ», — заверила Косзарек.

Ранее в апреле лондонская стилистка Миранда Холдер поделилась простыми способами, которые помогут выглядеть «дорого» без крупных затрат. В первую очередь модный коуч рекомендует тщательно подбирать нижнее белье под одежду — особенно это касается любых светлых вещей, таких как белые футболки и топы. По словам Холдер, сквозь них не должны быть видны бретели, резинки и швы.