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Стилистка назвала самую лучшую обувь под джинсы

Who What Wear: лоферы и клоги сочетаются с джинсами удачнее других моделей обуви

Фото: Sebastian Reuter / Getty Images

Звездный стилист Сэнди Косзарек назвала пять актуальных фасонов обуви, которые лучше других сочетаются с джинсами. Ее слова приводит портал Who What Wear.

Эксперт заявила, что один из ключевых вопросов, который ей регулярно задают клиенты, — какая обувь удачнее всего смотрится с джинсами. В основном Косзарек рекомендует выбирать универсальные модели, которые можно комбинировать с разными вещами. Так, в свой список она включила ботинки челси высотой до лодыжки с вытянутым носком и вставками-резинками по бокам.

Кроме того, стилистка советует сочетать любые виды джинсов с сапогами с квадратным носком или клогами — обувью на массивной подошве из дерева, которые, по ее мнению, способны подчеркнуть любой образ.

Фото: MATCHESFASHION

Также отмечается, что в гардероб следует добавить белые кроссовки и лоферы на массивной подошве. «Они удобны и универсальны. Более того, эта обувь — забавный способ перенестись в 1990-е годы. Попробуйте добавить белые носки и толстый свитер, чтобы завершить ваш образ», — заверила Косзарек.

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Татьяна Карпова
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