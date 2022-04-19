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В России впервые открылся фестиваль детского туризма

Глава Ростуризма Догузова открыла первый в России фестиваль детского туризма «Вместе»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Первый в России фестиваль детского туризма «Вместе» начался в Волгограде — в дальнейшем он будет проходить по всей стране. Об этом сообщает «Интерфакс».

Мероприятие открыла глава Ростуризма Зарина Догузова. «Мне отрадно, что первой "Столицей детского туризма" стал Волгоград, прекрасный город на берегу Волги, город с героической историей», — отметила она.

Главной целью фестиваля руководитель ведомства назвала создание стандартов детского отдыха внутри страны. Для юных посетителей работают мобильные экспозиции и интерактивные площадки от лучших российских музеев и культурных учреждений.

«Детская аудитория — особенная аудитория, поэтому турмаршруты и экскурсии должны быть адаптированы под эту аудиторию», — подчеркнула Догузова.

Ранее стало известно, что Ростуризм выделит восемь миллиардов рублей на программу «Больше, чем путешествие» в 2021-2024 годах — в рамках проекта молодым россиянам предоставят возможность бесплатно путешествовать по стране.

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Мария Гейн
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