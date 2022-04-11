Ростуризм выделит 8 миллиардов рублей на проект для молодежи «Больше, чем путешествие»

Ростуризм выделит восемь миллиардов рублей на программу «Больше, чем путешествие» в 2021-2024 годах — в рамках проекта молодым россиянам предоставят возможность бесплатно путешествовать по стране. Об этом этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы ведомства Зарины Догузовой.

По данным Ростуризма, в 2021 году в бесплатные поездки по стране с программой «Больше, чем путешествие» отправились около 50 тысяч человек, еще столько же граждан получат такую возможность в 2022-м. За четыре года число путешественников достигнет 200 тысяч человек, уверена Догузова.

Уточняется, что для молодежи разработано более 300 туров: это поездки по курортным направлениям, активные путешествия на природе и туры с посещением уникальных промышленных и индустриальных объектов в Сибири, на Урале, Дальнем Востоке.

Проект «Больше, чем путешествие» по развитию молодежного и детского туризма в России запустили в сентябре 2021 года при участии Ростуризма, Росмолодежи, платформы «Россия — страна возможностей» и Российского общества «Знание». Идея программы — совместить путешествия по стране с образовательными модулями. Поездки охватывают все федеральные округа от Калининградской области до Владивостока.

Каждое путешествие состоит из двух блоков: образовательно-туристического и волонтерской программы. Первый включает в себя экскурсии по достопримечательностям и лекции, второй — восстановление объектов культурного наследия, разработку новых интерактивных маршрутов и многое другое.

В Ростуризме отмечают, что в программе в основном участвуют школьники и студенты — победители и лауреаты многочисленных конкурсов и проектов «Россия страна возможностей» и общества «Знание», но также есть и люди старшего поколения из разных регионов страны.