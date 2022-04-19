В Мелитополе задержали корректировщицу огня украинских военных

В Мелитополе задержали корректировщицу огня украинских войск

В Мелитополе задержали корректировщицу огня, передавшую украинским военным информацию о расположении российских войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на сотрудника силовых структур России.

По словам источника агентства, корректировщицей оказалась Наталья Назаренко, которая «сфотографировала разгрузку боеприпасов российскими военнослужащими», после чего отправила сделанный снимок своему сожителю, служащему в Вооруженных силах Украины (ВСУ). «Таким образом женщина намеренно обозначила геолокацию позиций, по которым потом нанесли удар», — отметил сотрудник российских силовых структур.

На опубликованных РИА Новости кадрах допроса Назаренко призналась, что засняла на видео разгрузку боеприпасов российскими военными и отправила ролик своему сожителю, брату и сыну. Свой поступок она объяснила тем, что «ждала возвращения» ВСУ.

5 апреля в Росгвардии сообщили о задержании на Украине корректировщика артиллерийского огня, который пытался скрыться среди местных жителей. В ведомстве уточнили, что его наблюдательный пункт и средства связи были обнаружены российскими спецназовцами при осмотре домов в ряде населенных пунктов.