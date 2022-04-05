Росгвардейцы задержали корректировщика огня ВСУ

Бойцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня и взяли схрон боеприпасов

Спецназовцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня, который пытался скрыться среди местных жителей. Военные также взяли схрон боеприпасов, сообщается на сайте Росгвардии.

Там сообщается, что спецназовцы Росгвардии обнаружили наблюдательный пункт корректировщика огня и его средства связи. Боевые задачи бойцы выполняли под командованием полковника Гарькавенко.

«На одном из участков продвижения российских войск они подверглись обстрелу из артиллерийского и стрелкового оружия. Благодаря грамотным и четким действиям это нападение было отражено, а росгвардейцы взяли под охрану один из важных мостов через реку», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Киевской области спецназ Росгвардии уничтожил украинскую диверсионную группу. Их местонахождение стало известно благодаря местным жителям, сообщившим, что в одном из пустующих домов могут скрываться украинские военные.