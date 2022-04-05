Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Росгвардейцы задержали корректировщика огня ВСУ

Бойцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня и взяли схрон боеприпасов

Фото: Пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации

Спецназовцы Росгвардии задержали украинского корректировщика огня, который пытался скрыться среди местных жителей. Военные также взяли схрон боеприпасов, сообщается на сайте Росгвардии.

Там сообщается, что спецназовцы Росгвардии обнаружили наблюдательный пункт корректировщика огня и его средства связи. Боевые задачи бойцы выполняли под командованием полковника Гарькавенко.

Материалы по теме:
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине. В ходе спецоперации погиб 1351 человек
Минобороны раскрыло потери российских войск на Украине.В ходе спецоперации погиб 1351 человек
25 марта
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров. Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
Завершился первый раунд российско-украинских переговоров.Они были сложными, но стороны наметили темы для будущих встреч
28 февраля

«На одном из участков продвижения российских войск они подверглись обстрелу из артиллерийского и стрелкового оружия. Благодаря грамотным и четким действиям это нападение было отражено, а росгвардейцы взяли под охрану один из важных мостов через реку», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в Киевской области спецназ Росгвардии уничтожил украинскую диверсионную группу. Их местонахождение стало известно благодаря местным жителям, сообщившим, что в одном из пустующих домов могут скрываться украинские военные.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Появилось подтверждение повышения Кадырова до генерал-лейтенанта
В Сочи нашли два ультрадорогих особняка
Минцифры предложило ввести большие штрафы для компаний в случае утечки данных
«Газпром» возобновил прокачку газа по «Силе Сибири»
Минобороны сообщило об очередной постановочной съемке ВСУ для западных СМИ
Росгвардейцы задержали корректировщика огня ВСУ
Роднина порассуждала о смене гражданства российскими фигуристами
Россия перехватила переговоры украинских националистов о перемещении в Донбассе
Росгвардейцы захватили крупный схрон на Украине
Российский школьник до смерти избил сверстника
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.