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Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую диверсионную группу в Киевской области

Спецназ Росгвардии уничтожил диверсионную группу и склад с боеприпасами в Киевской области

Фото: РИА Новости

В Киевской области спецназ Росгвардии уничтожил украинскую диверсионную группу. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По данным Росгвардии, о местонахождении группы стало известно благодаря местным жителям, сообщившим, что в одном из пустующих домов могут скрываться украинские военные. Спецназовцы устроили засаду в соседней постройке, а в подвале пустующего дома установили взрывчатку, которую привел в действие ефрейтор Мальцев. Группа диверсантов была уничтожена.

Также росгвардейцам удалось обнаружить цех по производству боеприпасов и уничтожить его вместе с находившимся внутри оборудованием.

4 апреля сообщалось, что в Киевской области росгвардейцы спасли мирных жителей, заблокированных в загоревшемся под обстрелом автомобиле.

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Владимир Седов
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