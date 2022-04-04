Росгвардейцы спасли людей из загоревшегося под обстрелом автомобиля на Украине

Офицер Росгвардии спас мирных жителей, попавших под обстрел националистов на Украине

В Киевской области росгвардейцы спасли мирных жителей, заблокированных в загоревшемся под обстрелом автомобиле. Об этом в понедельник, 4 апреля, «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Полковник полиции увидел, что националисты открыли огонь по автомобилю, в котором ехали местные жители. Машина загорелась. Офицер Росгвардии дал подразделению команду на огонь прикрытия и бросился на помощь пострадавшим. Он вытащил людей из автомобиля, проводил в безопасное место и оказал им первую помощь.

Ранее, 2 апреля, спецназовцы Росгвардии предотвратили теракт в месте выдачи гуманитарной помощи населению. Как уточнил представитель Росгвардии Валерий Грибакин, украинские военнослужащие готовили взрыв с помощью самодельного взрывного устройства, изготовленного из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса. Российские военные оцепили опасный участок, эвакуировали мирное население из близлежащих зданий и обезвредили бомбу.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию и демилитаризацию Украины. После этого ряд западных стран ввели санкции против Москвы.

