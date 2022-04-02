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В Росгвардии заявили о предотвращении теракта под Киевом

Росгвардия предотвратила взрыв СВУ в месте выдачи гуманитарной помощи в Киевской области

Фото: РИА Новости

В Киевской области спецназовцы Росгвардии обезвредили самодельное взрывное устройство в месте выдачи гуманитарной помощи населению. Об этом «Ленте.ру» сообщил представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

По его словам, украинские военнослужащие изготовили самодельное взрывное устройство из 152-миллиметрового артиллерийского боеприпаса.

Российские военные оцепили опасный участок и эвакуировали мирное население из близлежащих зданий. Теракт удалось предотвратить.

Ранее Следственный комитет России возбудил очередное дело о военных преступлениях Вооруженных сил Украины. Российские следователи заинтересовались украинцами, которые захватили и удерживали заложников в роддоме Мариуполя. Дело возбуждено по части 2 статьи 206 УК РФ («Захват двух и более заложников»).

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Мария Рубникович
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