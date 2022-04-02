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СК возбудил дело по факту военных преступлений ВСУ в Мариуполе

Следственный комитет возбудил дело по факту захвата заложников в роддоме Мариуполя

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Следственный комитет России возбудил очередное дело о военных преступлениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе российской спецоперации по защите населения Донбасса. Российские следователи заинтересовались украинцами, которые захватили и удерживали заложников в роддоме Мариуполя. Информацию передает ТАСС.

«Главным следственным управлением СК возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 206 УК РФ ("Захват двух и более заложников")», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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30 марта

О том, что роддом в Мариуполя взяли в осаду силы ВСУ и другие украинские военизированные подразделения, стало известно из сообщения штаба территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) 30 марта. В медицинском учреждении находятся около 100 человек, в том числе 37 детей, которым украинцы не позволяют выйти из здания в безопасные районы города.

В начале марта Киев, в свою очередь, распространил информацию о якобы ударе Вооруженных сил России по медучреждению в Мариуполе. Информацию проверили в российском Минобороны и сочли недостоверной, а некоторые СМИ даже опубликовали снимки спрятанной за гражданскими постройками украинской бронетехники.

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Дмитрий Настасьев
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