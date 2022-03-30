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ВСУ взяли в осаду роддом в Мариуполе

Штаб теробороны ДНР сообщил, что украинская армия взяла в осаду роддом в Мариуполе

Кадр: видео Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

Украинская армия взяла в осаду мариупольский роддом, в котором находятся около 100 человек, в том числе 37 детей. Об этом в Telegram сообщил штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

«Украинские боевики взяли в осаду мариупольский роддом, не позволяя женщинам выбраться за водой к ближайшей скважине в частном секторе города», — рассказали в штабе теробороны.

В ведомстве также отметили, что среди находящихся в роддоме детей есть пять новорожденных.

Ранее сообщалось, что силы ДНР взяли под контроль центр Мариуполя. В городе, по словам главы Министерства информации ДНР Даниила Безсонова, продолжаются зачистки от украинских военных, также продолжаются бои на горловском и донецком направлениях.

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Алевтина Запольская
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