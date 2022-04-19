Иммунолог дал прогноз ситуации по COVID-19 в России

Иммунолог Крючков спрогнозировал обострение ситуации по коронавирусу в России к осени

Коронавирус никуда не уходит, однако всплеска заболеваемости в мае в России быть не должно. Так считает генеральный директор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук Николай Крючков. По его мнению, ситуация по COVID-19 в России обострится к осени. Свой прогноз иммунолог дал в беседе с «Лентой.ру».

«Это действительно спад»

19 апреля стало известно, что в России за сутки выявили 8649 новых случаев коронавируса. Эта цифра является минимальной с 31 мая 2021 года.

Я так скажу: это действительно спад. Фактически мы сейчас на нижнем уровне плато Николай Крючков кандидат медицинских наук

«Есть уверенная вероятность, что с конца апреля и в начале мая пойдем вверх по заболеваемости, но это повышение будет не столь значительное. С мая месяца начинает действовать масса сезонных противоэпидемиологических факторов», — считает иммунолог.

При этом Николай Крючков уверен, что ситуация по коронавирусу в России будет обострена к осени. Причиной этого он называет снижение уровня коллективного иммунитета.

«К лету у нас произойдет падение коллективного иммунитета. За счет низких темпов вакцинации к осени мы подойдем еще с меньшим уровнем иммунитета. Фактически все зависит от силы самого вируса», — отметил гендиректор компании «Клиникал Экселанс Груп».

Пока никаких признаков, что коронавирус куда-то уходит, нет Николай Крючков кандидат медицинских наук

Иммунолог подчеркнул, что по сравнению с февральскими данными в России наблюдается многократное снижение.

«По заболеваемости у нас снижение больше чем в 20 раз. По смертям у нас, конечно, не такое снижение, смертность снизилась где-то раза в три-четыре», — привел данные кандидат медицинских наук.

Коронавирус в мире

Ситуация по COVID-19 в разных странах сейчас различная. Николай Крючков сообщил, что в большей части мира сейчас можно говорить о выходе на плато.

«Если говорить про Европу, то у них был всплеск с января по март. Сейчас фактический спад по всем европейским странам. Северная и Южная Америка тоже демонстрируют стабильное значение. Азия — в большинстве стран всплески отсутствуют, жесткий контроль поддерживается — там плато. Африка — там плато. Все данные на низких значениях, но там плохо с выявлением», — сказал эксперт.

При этом Николай Крючков отметил, что в некоторых странах на сегодняшний день наоборот можно наблюдать всплеск заболеваемости.

«В плане тенденции в Австралии сейчас самая плохая ситуация, если смотреть по континенту. Там большой рост заболеваемости. В Китае сейчас тоже всплеск, но всплеск по сравнению с их значением, с их цифрами. На пике там было выявлено 50 тысяч случаев. Если смотреть по среднему показателю, там около 30 тысяч. Сейчас там можно говорить о плато, умирает очень мало людей», — заключил иммунолог.

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