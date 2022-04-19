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В России выявили 8640 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 8640 случаев коронавируса за сутки

Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 8640 новых случаев коронавируса — это минимум с 31 мая 2021 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 092 791. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 19 апреля.

Днем ранее число новых заражений составило 9434.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге (624), в Москве (416) и в Воронежской области (303). Меньше всего — в Республике Алтай (2 случая), Магаданской области (2 случая) и в Ненецком автономном округе (3 случая)

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3462. За этот же период 16 763 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 407 228.

За сутки умерли 235 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 373 948 человек.

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Анастасия Шейкина
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