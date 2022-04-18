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В России выявили 9 434 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 9 434 новых случая коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 9 434 новых случая коронавируса — это минимум с 8 июня 2021 года. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 084 151. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 18 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 10 263.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге (628), в Москве (497) и в Воронежской области (316). Меньше всего — в Туве (1 случай), Магаданской области (3 случая) и в Чукотском автономном округе (4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1058. За этот же период 14 324 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 390 465.

За сутки умерли 213 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 373 713 человек.

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Анастасия Шейкина
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