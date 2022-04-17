В России выявили 10 263 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 10 263 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 10 263 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 074 717. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 17 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 11 095.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Санкт-Петербурге (644), в Москве (603) и в Свердловской области (421). Меньше всего — в Туве (1 случай), Магаданской области (2 случая), в Ненецком и Чукотском автономных округах (по 4 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1454. За этот же период 16 496 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 376 141.

За сутки умерли 233 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 373 500 человек.