В России выявили 11 095 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 11 095 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 11 095 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 064 454. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее число новых случаев COVID-19 составило 11 432.

Больше всего случаев коронавирусной инфекции выявлено в Санкт-Петербурге (671), в Москве (634) и в Свердловской области (574). Меньше всего — в Туве (1 случай), в Ненецком автономном округе (5 случаев) и в Магаданской области (5 случаев).

За прошедшие 24 часа число госпитализаций составило 2 923. Кроме того, за сутки 19 006 человек выздоровели и были выписаны из больниц.

За минувшие сутки умерли 240 человек с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 373 267 человек.