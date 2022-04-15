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В России выявили 11 432 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 11 432 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за сутки выявили 11 432 новых случая коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 053 359. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в пятницу, 15 апреля.

Днем ранее число новых случаев составило 11 348.

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 2867. За этот же период 19 523 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 340 639.

За сутки умер 261 пациент с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 373 027 человек.

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Анастасия Шейкина
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