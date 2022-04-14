В России выявили 11 348 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 11 348 случаев коронавируса за сутки

В России за сутки выявили 11 348 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 041 927. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 14 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 11 754.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (868), Свердловской области (612) и в Санкт-Петербурге (604). Меньше всего — в Туве (2 случая), в Ненецком автономном округе (2 случая) и в Магаданской области (5 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3131. За этот же период 21 853 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 321 116.

За сутки умерли 254 пациента с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 372 766 человек.