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В России выявили 11 754 случая коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 11 754 случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 11 754 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 18 030 579. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 13 апреля.

Днем ранее, 12 апреля, в стране зафиксировали 10 910 случая заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (933), Свердловской области (629) и Санкт-Петербурге (587). Меньше всего — в Магаданской области (7), Чукотском (7) и Ненецком (5) автономных округах, а также в Туве (2).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 3297. За этот же период 28 135 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 299 263.

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Евгения Куликова
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