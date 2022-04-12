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В России выявили 10 910 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 10 910 новых случаев коронавируса за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В России за последние сутки выявили 10 910 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 18 018 825. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 12 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 11 855.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Свердловской области (643), в Санкт-Петербурге (508) и в Москве (489). Меньше всего — в Туве (1 случай), в Чеченской республике (1 случай) и Ненецком автономном округе (2 случая).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 4 233. За этот же период 31 271 человек выздоровел и был выписан из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 271 128.

За сутки умер 281 пациент с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 372 245 человек.

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Анастасия Шейкина
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