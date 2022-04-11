В России выявили 11 855 случаев коронавируса

Оперштаб сообщил о выявлении 11 855 случаев коронавируса за сутки

В России за последние сутки выявили 11 855 новых случаев коронавируса — это минимум с 10 июня 2021 года. Общее число заболевших с начала пандемии составило 18 007 915. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 11 апреля.

Днем ранее число выявленных случаев составило 13 056.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Свердловской области (652), в Санкт-Петербурге (609) и в Москве (589). Меньше всего — в Туве (1 случай), Ненецком автономном округе (3 случая), а также в Магаданской области (7 случаев).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1390. За этот же период 26 755 человек выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 239 857.

За сутки умерли 248 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 371 964 человек.