В России выявили 13 056 новых случаев коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о 13 056 новых случаях коронавируса в России за сутки

В России за последние сутки выявили 13 056 новых случаев коронавируса. Общее число заболевших с начала пандемии составило 17 996 060. Об этом в воскресенье, 10 апреля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 9 апреля, в стране зафиксировали 13 573 случая заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (742), Свердловской области (660) и Санкт-Петербурге (617). Меньше всего — в Чукотском (6) и Ненецком (3) автономных округах, а также в Туве (1).

За минувшие 24 часа число госпитализаций составило 1457. За этот же период 29 372 человека выздоровели и были выписаны из больниц. Общий показатель выздоровлений достиг 17 213 102.

За сутки умерли 259 пациентов с COVID-19. За время пандемии в стране скончались 371 716 человек.