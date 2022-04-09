В России выявили 13 573 новых случая коронавируса за сутки

Оперштаб сообщил о 13 573 новых случаях коронавируса в России за сутки

В России за последние сутки выявили 13 573 новых случая коронавируса. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,08 процента. Об этом в субботу, 9 апреля, сообщается на сайте оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

Днем ранее, 8 апреля, в стране зафиксировали 14 311 случаев заражения.

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве (801), Санкт-Петербурге (689), Свердловской области (672)

За минувшие сутки в России было госпитализировано 3353 человека. Это на 7,6 процента меньше по сравнению с предыдущим днем.

По сведениям оперштаба, за прошедшие 24 часа в России в связи с выздоровлением выписались 40 100 человек. За прошлые сутки в стране подтверждено 288 летальных исходов.

