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Замгенсека ООН отменил визит в Россию из-за коронавируса

Замгенсека ООН Гриффитс отменил визиты в Турцию и Россию из-за COVID-19

Фото: Carlo Allegri / Reuters

Замгенсека Организации объединенных наций (ООН) по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс отменил поездки в Турцию и Россию из-за COVID-19. Об этом сообщил в своем Twitter.

«С сожалением должен сказать, что сегодня у меня был положительный результат на COVID», — написал Гриффитс. Он пояснил, что следует рекомендациям врачей, поэтому отменил визиты и изолировался дома. Также заместитель генерального секретаря ООН заявил, что благодарен за наличие доступа к вакцинам — «возможности, которой не было у слишком многих людей во всем мире».

Ранее Гриффитс сообщил, что Киев согласился с предложением ООН создать гуманитарную контактную группу для координации с Россией. По его словам, теперь в ООН ждут аналогичного ответа от России. Заместитель генсека ООН также рассказал, что организация предложила Киеву и Москве провести встречу для обсуждения гуманитарных вопросов.

Марина Совина
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