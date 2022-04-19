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Определена средняя стоимость квартиры в Крыму

Средняя стоимость квартиры на полуострове Крым достигла 5,65 миллиона рублей

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

К апрелю 2022 года средняя стоимость квартиры на полуострове Крым достигла 5,65 миллиона рублей, сообщил «Комсомольской правде» руководитель направлений вторичной и загородной недвижимости сервиса «Авито Недвижимость» Сергей Хахулин.

По данным эксперта, каждый год показатель средней стоимости квартир на полуострове увеличивается примерно на 47 процентов. Хахулин рассказал, что самые доступные крымские квартиры предлагаются в удаленном от моря Симферополе. При этом в городе высока доля однокомнатных квартир и студий (около 80 процентов от всего рынка новостроек). В Ялте доля такого предложения определенно ниже — всего 31 процент, указал специалист.

В дорогой Ялте падение спроса на жилье ощущается в большей степени, чем в Симферополе, добавил Хахулин: там интерес к покупке недвижимости нынешней весной обвалился почти на треть, а в столице республики — на 22 процента (в годовом выражении).

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Ранее стало известно, что россияне расхотели отдыхать в Крыму на майские праздники. Полуостров в 2022 году впервые не вошел в пятерку наиболее востребованных российских курортов. По сравнению с предыдущим годом спрос на Крым среди туристов на майские праздники упал на 30-45 процентов, а продажи новых туров практически остановились.

Нина Ташевская
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