«Коммерсант»: спрос на Крым среди туристов на майские праздники упал на 30-45 процентов

Россияне расхотели отдыхать в Крыму на майские праздники. Полуостров впервые не вошел в пятерку наиболее востребованных российских курортов, сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на данные Travelata.ru.

Так, по сравнению с предыдущим годом спрос на Крым среди российских туристов на майские праздники упал на 30-45 процентов, а продажи новых туров практически остановились. При этом традиционно Крым был вторым по востребованности российским направлением после Сочи, отметил гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

На снижение спроса могли повлиять режим закрытого неба, действующий в том числе и для аэропорта Симферополя, а также объявленный в семи муниципалитетах Крыма «желтый» уровень террористической опасности. Собеседник издания усомнился в скором открытии авиасообщения с полуостровом, и отметил, что облететь потенциально опасную зону сейчас в принципе невозможно.

Системы бронирования также зафиксировали падение спроса на Крым. По данным Tvil.ru, в марте-апреле это направление формирует 18 процентов против обычных 70-75 процентов. Кроме того, около 10 процентов крымских отелей переносят открытие своих объектов из-за низкого спроса, рассказал Ромашкин.

Ранее Жители Крыма назвали несколько эффективных способов сэкономить во время отпуска на полуострове. Туристам порекомендовали при бронировании жилья отдавать предпочтение квартирам с кухней, а также не бронировать экскурсии, а взять напрокат автомобиль и перемещаться по республике на нем.