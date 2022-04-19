Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Путешественникам перечислили самые необходимые в круизе вещи

Эксперт по путешествиям Уильямсон посоветовала брать в круиз одежду, сочетающуюся по цвету

Фото: Alonso Reyes / Unsplash

Эксперт по путешествиям Джаннин Уильямсон перечислила туристам самые необходимые вещи в круизе. Ее советы публикует The Mirror.

В первую очередь специалист посоветовала путешественникам при сборе вещей ориентироваться на маршрут предполагаемой поездки. Так, для круизов по Средиземному морю с собой рекомендуется взять одежду свободного кроя из натуральных тканей, в которой будет комфортно в жару, а также шляпу с широкими полями или кепку, очки и солнцезащитный крем.

Кроме того, лучше отдавать предпочтение в поездке одежде, сочетающейся по стилю и цвету. «Старайтесь придерживаться двух-трех основных цветовых схем. Соберите их вместе как "целые" наряды и сфотографируйте в качестве напоминания», — добавила она.

Материалы по теме:
«Только русские были спокойны» Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
«Только русские были спокойны»Застрявшие в море из-за коронавируса россияне — о карантине, панике и возвращении домой
18 марта 2020
«Я заново учился дышать» Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
«Я заново учился дышать»Два друга вернулись с круизного лайнера с симптомами коронавируса. Как их лечили в России и Испании
4 апреля 2020

Также, по словам Уильямсон, перед сбором вещей стоит застелить дно тканевого чемодана пластиковыми пакетами, чтобы в случае дождя вещи остались сухими. «Как только вы окажетесь на борту и распакуете вещи, пакеты можно использовать в качестве мешков для грязной одежды, которую вы повезете домой», — пояснила специалист.

Ранее пассажиры круизных лайнеров поделились в сети самыми непристойными случаями, свидетелями которых они стали в своих путешествиях. Так, один из пользователей платформы рассказал историю, как однажды пара пассажиров занялась сексом в общем джакузи, который находился на одной из палуб судна.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Из подвалов у «Азовстали» вышли более 100 человек
Определены районы Москвы с максимально подорожавшим вторичным жильем за 10 лет
Разработан способ ускоренного разложения пластика под ультрафиолетом
Китайские журналисты уличили США в попытке извлечь выгоду из кризиса на Украине
Лидеру ОПГ запросили 13 лет за покушение на офицера МВД
Иммунолог дал прогноз ситуации по COVID-19 в России
Пеле снова госпитализировали
Офтальмолог перечислила опасности неправильных солнцезащитных очков
Минобороны сообщило об уничтожении ЗРК «Бук-М1» на Украине
Микроюбки вновь вернулись в моду
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.