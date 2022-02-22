Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Пассажиры круизных лайнеров поделились самыми непристойными историями из поездок

Пассажир лайнера признался, что однажды увидел туристов, занимающихся сексом в джакузи

Фото: Unsplash

Пассажиры круизных лайнеров поделились в сети самыми непристойными случаями, свидетелями которых они стали в своих путешествиях. Соответствующий тред появился на Reddit.

Так, один из пользователей платформы рассказал историю, как однажды пара пассажиров занялась сексом в общем джакузи, который находился на одной из палуб судна. По его словам, туристы думали, что ночью их никто не увидит, тем не менее происходящее заметили другие отдыхающие, которые в это время находились неподалеку.

Другой путешественник признался, как в одной из своих поездок стал свидетелем следующей сцены: пассажир лайнера преследовал по всему судну жену и ее любовника, которых он поймал во время измены, а сотрудники безопасности круиза безуспешно предпринимали попытки решить конфликт, так как не могли никого догнать.

Материалы по теме:
Деньги на воду Тонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
Деньги на водуТонны золота, гоночные трассы и кости динозавров: как отдыхают миллиардеры на роскошных яхтах
13 июля
Деньги на ветер Хрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
Деньги на ветерХрустальные вазы, мрамор и золотые троны: как принцы и миллиардеры отдыхают в частных самолетах
7 августа

Еще один турист вспомнил, как его попутчик, отмечавший на корабле медовый месяц, начал домогаться других пассажирок и громко петь им непристойные песни.

Другая путешественница поделилась забавным случаем, как ей поступило непристойное предложение разнообразить досуг женатой пары. К девушке подошел пожилой мужчина, пытавшийся уговорить ее провести ночь с ним и его женой. «После нескольких минут светской беседы он указал на свою жену, сидящую в конце бара, и сказал, что она с первого дня спрашивает обо мне. Он настойчиво приглашал меня в их каюту», — рассказала историю пользовательница Reddit.

Ранее в феврале пассажиры круизных лайнеров рассказали о самых странных историях, которые случились с ними на борту. По словам одного туриста, однажды на судно с одного из экзотических островов прилетел рой диких пчел. Другой путешественник стал свидетелем того, как пара отдыхающих крестилась в джакузи.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Марк Успенский
Обсудить
Последние новости
Путин ответил на вопрос о планах российских войск в Донбассе
Жительница Подмосковья умерла из-за рыбы
У «неандертальских» генов нашли защиту от ВИЧ и COVID-19
В ООН ответили на слова Путина об убийстве Минских соглашений
Российского посла в Швеции вызвали в МИД из-за признания ДНР и ЛНР
Китай приготовился нанести новый удар по своим компаниям
Глава МИД Франции рассказал об отмене встречи с Лавровым в Париже
Трамп не увидел причин для эскалации конфликта вокруг Украины
В Евросоюзе ответили на вопрос о включении Путина в санкционный список
Российские дипломаты в ближайшее время покинут Украину
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.