Пассажиры круизных лайнеров поделились самыми непристойными историями из поездок

Пассажиры круизных лайнеров поделились в сети самыми непристойными случаями, свидетелями которых они стали в своих путешествиях. Соответствующий тред появился на Reddit.

Так, один из пользователей платформы рассказал историю, как однажды пара пассажиров занялась сексом в общем джакузи, который находился на одной из палуб судна. По его словам, туристы думали, что ночью их никто не увидит, тем не менее происходящее заметили другие отдыхающие, которые в это время находились неподалеку.

Другой путешественник признался, как в одной из своих поездок стал свидетелем следующей сцены: пассажир лайнера преследовал по всему судну жену и ее любовника, которых он поймал во время измены, а сотрудники безопасности круиза безуспешно предпринимали попытки решить конфликт, так как не могли никого догнать.

Еще один турист вспомнил, как его попутчик, отмечавший на корабле медовый месяц, начал домогаться других пассажирок и громко петь им непристойные песни.

Другая путешественница поделилась забавным случаем, как ей поступило непристойное предложение разнообразить досуг женатой пары. К девушке подошел пожилой мужчина, пытавшийся уговорить ее провести ночь с ним и его женой. «После нескольких минут светской беседы он указал на свою жену, сидящую в конце бара, и сказал, что она с первого дня спрашивает обо мне. Он настойчиво приглашал меня в их каюту», — рассказала историю пользовательница Reddit.

Ранее в феврале пассажиры круизных лайнеров рассказали о самых странных историях, которые случились с ними на борту. По словам одного туриста, однажды на судно с одного из экзотических островов прилетел рой диких пчел. Другой путешественник стал свидетелем того, как пара отдыхающих крестилась в джакузи.