Пассажиры круизных лайнеров рассказали о самых странных историях на борту

Пассажиры круизных лайнеров поделились в сети самыми странными случаями, свидетелями которых они стали во время путешествий. Соответствующий тред появился на платформе Reddit.

Как рассказал первый пользователь сети, однажды на круизный лайнер с одного из экзотических островов прилетел рой диких пчел. В итоге члены экипажа были вынуждены пригласить на борт пчеловодов, чтобы специалисты помогли безопасно избавиться от насекомых.

Другой юзер вспомнил историю, когда он случайно попал на тематический круиз, который был посвящен знакомствам. «Каждый вечер женщины были разодеты в пух и прах: прически, маникюр, бальные платья. Сумма денег, потраченная на одежду и аксессуары, наверное, была астрономической», — поделился он мнением о внешности попутчиц.

Еще один пассажир круизного лайнера поделился необычным опытом, который он испытал в бассейне на корабле, — мужчина стал свидетелем того, как пара туристов крестилась в джакузи. По словам отдыхающих, ради обряда они специально отправились в путешествие вместе с представителями своей конфессии.

Другому комментатору треда запомнилась драка во время комедийного представления. Так, один из комиков потратил все время выступления, чтобы разобраться с пьяным зрителем из зала, который в конце концов был выгнан охранниками. После этого остальные присутствующие забрали себе его стаканы с пивом и выпили.

Ранее в январе побывавшие в круизах туристы раскрыли самые курьезные случаи, которые произошли с ними на борту. Так, один из путешественников рассказал, как однажды пассажир поссорился со своей спутницей и выбросил ее чемодан за борт.