Пассажиры круизных лайнеров раскрыли самые курьезные случаи на борту

Побывавшие в круизах туристы раскрыли самые курьезные случаи, произошедшие на борту лайнеров. Их истории приводит Express.

Один из путешественников рассказал, как однажды пассажир поссорился со своей спутницей и выбросил ее чемодан за борт. «Парень выкинул весь багаж своей девушки в воду на второй день семидневного круиза. Там было все — деньги, банковские карты, паспорт и другие документы», — сказал очевидец и отметил, что нарушителя поместили в трюм до конца путешествия, а по возвращении в порт вывели в наручниках с корабля. Турист также добавил, что пострадавшая отомстила обидчику, сняв с его кредитной карты большую сумму.

Другому отдыхающему запомнилась ссора отца и его невесты во время круиза. «Они сильно повздорили. Пассия отца пригрозила выбросить за борт помолвочное кольцо с бриллиантом за 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). А после кто-то из них выбросил телефон папы за борт. До конца путешествия они жили в разных каютах», — рассказал он.

Еще один путешественник вспомнил, как во время одного из круизов лучший друг его брата подрался с другим пассажиром, который попытался взять пиццу без очереди в ночном баре. «Они сломали несколько столов и стульев, их разнимали родственники, а персоналу наутро пришлось чинить мебель», — поделился молодой человек.

В декабре прошлого года двое пассажиров самолета поругались во время полета и устроили драку на глазах у попутчиков. Отмечается, что туристы повздорили из-за того, что один из них не носил маску должным образом, что раздражало попутчиков.