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Двое пассажиров самолета подрались на глазах у попутчиков и попали на видео

Двое мужчин во время полета поругались из-за маски и подрались на глазах у попутчиков

Двое пассажиров поругались во время полета и устроили драку на глазах у попутчиков. Инцидент попал на видео, ролик и подробности случившегося опубликовал Daily Mail.

Отмечается, что двое пассажиров рейса авиакомпании Delta, который летел из Лос-Анджелеса в Мемфис (США), повздорили из-за того, что один из мужчин не носил маску должным образом, что раздражало других попутчиков. Сидящий рядом с ним турист сделал ему замечание, однако разговор быстро перешел к взаимным оскорблениям.

На кадрах видно, как двое мужчин, вцепившись друг в друга, дерутся в проходе самолета, не обращая внимания на крики прекратить дебош. Вскоре их разнимают другие пассажиры — так, один из попутчиков встает между двумя американцами, чтобы остановить бой.

Ранее в декабре пассажиры международного аэропорта в Майами, США, устроили массовую драку, которую попытался остановить полицейский. В итоге представителю закона пришлось отступить назад и даже вытащить пистолет. Чтобы уладить конфликт, было вызвано подкрепление.

Дарья Рыбак
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