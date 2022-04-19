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В Индии заявили о риске использования криптовалюты для финансирования терроризма

Глава Минфина Индии Ситараман: криптовалюту могут тратить на спонсирование терроризма

Фото: Pixabay

Министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила о риске использования криптовалюты для финансирования терроризма, ее слова передает ТАСС.

«Я думаю, самый большой риск [криптовалюты ] для всех стран по всем направлениям будет ее использование для отмывания денег и финансирования терроризма», — сказала Ситараман на семинаре Международного валютного фонда. Она считает, что единственный выход — это регулирование рынка, и оно должно исключать все пути обхода. Сообщается, что Индия занимает второе место в мире по числу пользователей криптовалют, уступая по этому показателю только Вьетнаму.

1 апреля в Индии начал действовать налог 30 процентов на доход от использования криптовалюты. Кроме того, правительство страны разрабатывает законопроект, согласно которому торговля на биржах цифровыми активами может быть доступна только с разрешения властей. Предполагается введение штрафов, если разрешения на продажу или хранение криптовалюты не будет.

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Марина Совина
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