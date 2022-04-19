В Дагестане в ходе перестрелки пострадали три человека

МВД сообщило о перестрелке между мужчинами в Дагестане, в которой ранены три человека

В Дагестане две группы мужчин устроили перестрелку, в результате чего получили ранения три человека. Об этом «Интерфаксу» сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Конфликт произошел в городе Дагестанские Огни. Трое пострадавших госпитализированы с огнестрельными ранениями, один из них доставлен в реанимацию, уточнил источник агентства.

Сотрудники полиции установили подозреваемых, участвовавших в перестрелке. Начата проверка для выяснения обстоятельств произошедшего.

17 апреля сообщалось, что в Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из самодельного оружия по приехавшему на вызов спасателю. Он был ранен в плечо и скончался на месте.

По некоторым данным, пенсионер устроил стрельбу в подмосковной многоэтажке в Одинцове из-за промышленного альпиниста, моющего окна. Мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста и зажал их. Из-за этого работник не смог подняться наверх и стал просить о помощи.