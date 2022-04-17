СК возбудил дело в отношении открывшего в Одинцове стрельбу пенсионера

Против открывшего стрельбу в Одинцове пенсионера возбуждено дело по статье 105 УК РФ

В отношении пенсионера из подмосковного Одинцово, который застрелил спасателя из самодельного оружия, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на старшего помощника руководителя областного главка СК России Ольгу Врадий.

Против 83-летнего мужчины возбудили дело по статье 105 УК РФ («Убийство»). Ему грозит лишение свободы на срок от шести до пятнадцати лет. Врадий добавила, что мужчина задержан и в скором времени будет доставлен на допрос к следователю.

В воскресенье, 17 апреля, сообщалось, что в Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из самодельного оружия по приехавшему на вызов спасателю. По информации РИА Новости, сотрудник Мособлпожспас был ранен в плечо и скончался на месте.

По некоторым данным, пенсионер устроил стрельбу в подмосковной многоэтажке в Одинцове из-за промышленного альпиниста, моющего окна. Мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста и зажал их. Из-за этого работник не смог подняться наверх и стал просить о помощи.

