В Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу

В подмосковном Одинцове пенсионер выстрелил из ружья в спасателя

В подмосковном Одинцове пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из ружья по приехавшему на вызов спасателю. Информация об этом появилась в Telegram-канале Mash.

По данным канала, сотрудник МЧС помогал полицейским вскрывать дверь в жилье мужчины, которому требовалась помощь. Пока спасатель работал с замком, владелец квартиры выстрелил сквозь дверь. Пуля угодила спасателю прямо в сердце, мужчина умер до прибытия скорой.

