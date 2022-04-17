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Задержание убившего спасателя в Одинцово стрелка попало на видео

Очевидцы сняли на видео задержание в подмосковном Одинцово стрелка, убившего спасателя
Начало событий в новости В Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире и открыл стрельбу

В подмосковном Одинцово сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, устроившего стрельбу в многоэтажном доме и убившего спасателя. Очевидцы сняли на видео, как силовики выводят его из подъезда. Запись публикует Telegram-канал «112».

На кадрах виден подъезд жилого дома, у которого стоят машины скорой помощи и полиции. Силовики выводят задержанного на улицу и усаживают его в служебный автомобиль.

В пресс-службе областного управления МВД России «Ленте.ру» подтвердили информацию о задержании стрелка. «Сотрудники полиции задержали подозреваемого в особо тяжком преступлении», — сообщили в ведомстве.

Ранее 17 апреля сообщалось, что пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из ружья по приехавшему на вызов спасателю. Сотрудник МЧС помогал полицейским вскрывать дверь в квартиру. Пока спасатель работал с замком, владелец жилья выстрелил сквозь дверь. Пуля угодила спасателю в сердце, он умер до прибытия скорой.

Любовь Ширижик
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