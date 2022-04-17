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Соседи рассказали о буйном поведении убившего спасателя стрелка из Одинцово

Соседи рассказали о буйном нраве пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцове
Начало событий в новости СК возбудил дело в отношении открывшего в Одинцове стрельбу пенсионера

Фото: Shutterstock

Пенсионер Юрий Иванов, застреливший спасателя в жилом доме в Одинцово, отличался буйным нравом. Об этом рассказали его соседи, передает Telegram-канал Mash.

Мужчина стрелял из окон, поджигал двери соседей. Периодически его забирали на лечение в психбольницу, но он возвращался и вновь проявлял неадекватное поведение.

У пенсионера есть взрослая дочь, которая живет в Москве, но она побоялась забрать отца к себе.

Ранее 17 апреля источник Ленты.ру в правоохранительных органах сообщил, что стрелок был невменяем и состоял на учете с психиатрическим заболеванием. Несколько лет назад у него изъяли огнестрельное оружие, которым он владел на законных основаниях.

Против пенсионера возбуждено уголовное дело. По данным СКР, ему 83 года.

17 апреля пенсионер устроил стрельбу в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице из-за промышленного альпиниста, моющего окна. Мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста и зажал их. Из-за этого работник не смог подняться наверх и стал просить о помощи. Забаррикадировавшись, пенсионер выстрелил из самодельного оружия по приехавшему на вызов спасателю. Он скончался на месте.

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Любовь Ширижик
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