Соседи рассказали о буйном поведении убившего спасателя стрелка из Одинцово
Пенсионер Юрий Иванов, застреливший спасателя в жилом доме в Одинцово, отличался буйным нравом. Об этом рассказали его соседи, передает Telegram-канал Mash.
Мужчина стрелял из окон, поджигал двери соседей. Периодически его забирали на лечение в психбольницу, но он возвращался и вновь проявлял неадекватное поведение.
У пенсионера есть взрослая дочь, которая живет в Москве, но она побоялась забрать отца к себе.
Ранее 17 апреля источник Ленты.ру в правоохранительных органах сообщил, что стрелок был невменяем и состоял на учете с психиатрическим заболеванием. Несколько лет назад у него изъяли огнестрельное оружие, которым он владел на законных основаниях.
Против пенсионера возбуждено уголовное дело. По данным СКР, ему 83 года.
17 апреля пенсионер устроил стрельбу в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице из-за промышленного альпиниста, моющего окна. Мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста и зажал их. Из-за этого работник не смог подняться наверх и стал просить о помощи. Забаррикадировавшись, пенсионер выстрелил из самодельного оружия по приехавшему на вызов спасателю. Он скончался на месте.