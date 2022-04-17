Стала известна причина стрельбы пенсионера в Подмосковье

Пенсионер устроил стрельбу в подмосковном Одинцове из-за промышленного альпиниста

Пенсионер устроил стрельбу в подмосковной многоэтажке в Одинцове из-за промышленного альпиниста, моющего окна. О причине ЧП стало известно Telegram-каналу «112».

По данным канала, 83-летний мужчина затащил к себе в квартиру стропы альпиниста и зажал их. Из-за этого работник не смог подняться наверх и стал просить о помощи.

Уточняется, что прибывший на место инцидента участковый не смог договориться с хозяином квартиры и вызвал психиатрическую бригаду и спасателя. При вскрытии двери пенсионер выстрелил из ружья и смертельно ранил 38-летнего Станислава Черкесова.

Как рассказали Telegram-каналу Mash соседи пенсионера, мужчина несколько дней назад заперся в квартире, впал в депрессию и ни с кем не разговаривал.

Сейчас его задержали. Альпинист ранее спасся сам.

В воскресенье, 17 апреля, сообщалось, что в Подмосковье пенсионер забаррикадировался в квартире в ЖК «Одинцово-1» на Рябиновой улице и открыл стрельбу из самодельного оружия по приехавшему на вызов спасателю. По данным РИА Новости, сотрудник Мособлпожспас был ранен в плечо и скончался на месте.