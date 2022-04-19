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Сотрудники ФСБ задержали полицейского за попытку украсть технику для майнинга

В Хакасии полицейского отправили в СИЗО за попытку кражи техники для майнинга криптовалюты

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Хакасии полицейского и его 26-летнего соучастника обвинили в покушении на кражу оборудования для генерации криптовалюты стоимостью 550 тысяч рублей. Об этом во вторник, 19 апреля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, в период с декабря прошлого года по февраль этого года страж порядка готовился к краже технике для майнинга, принадлежащей жителю Минусинского района. Для совершения преступления он попросил о помощи двоих сообщников. 16 апреля они приехали к гаражу, расположенному в деревне Кайбалы, сорвали замок с входной двери, пробрались в помещение и попытались похитить имущество, однако их задержали сотрудники УФСБ.

Полицейского на время расследования поместили в СИЗО, а одному из его соучастников суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.

Ранее сообщалось, что в Саратове экс-полицейского оштрафовали за майнинг криптовалюты в здании МВД.

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Елизавета Новикова
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