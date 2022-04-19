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Врач дал советы для предотвращения распространенного расстройства у женщин

Врач Продеус счел помощь близких матери условием для предотвращения послеродовой депрессии

Фото: Unsplash

Педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус назвал условия для предотвращения послеродовой депрессии у женщин. Об этом распространенном расстройстве у матерей врач рассказал в своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Продеус отметил, что послеродовая депрессия возникает не у каждой матери. Однако определенные изменения в настроении, по его словам, особенно у первородящих женщин, бывают всегда. Медик добавил, что неприятие ребенка и себя как матери чаще происходит у матерей-одиночек. «Депрессии и срывы могут возникнуть и у тех мам, которые имели идиллическую картинку появления на свет младенца, а в реальности все оказалось совсем по-другому», — счел телеведущий.

Врач заявил, что для стабильного душевного состояния матери важно иметь рядом близких людей, которые могут ее поддержать и помочь, например, в бытовых вопросах, чтобы женщина могла высыпаться. «Постоянный недосып, конечно, может расшатать нервную систему», — подчеркнул Продеус.

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Он выразил уверенность в том, что оптимальным вариантом для матери будет нахождение рядом с ней близких в течение первых нескольких месяцев после родов. Специалист посоветовал женщинам заранее обсудить с родными помощь новоиспеченной матери. «Попросите о помощи подруг, пусть вместо погремушек и одежек в подарок новорожденному каждая привезет раз в неделю еды и даст принять вам душ», — добавил Продеус. Он также порекомендовал матерям по возможности перепоручать домашние дела близким.

Помимо того, важным условием для уменьшения проявлений послеродовой депрессии врач назвал совместное нахождение матери и ребенка в роддоме. Медик отметил, что в таком случае женщина за несколько дней получит первый опыт ухода за новорожденным.

Специалист заключил, что будущим матерям перед пополнением в семье стоит подготовиться к переменам в жизни и не строить иллюзий. «Как быстро женщина привыкает к своему новому положению? Гормонально нормально у любой мамы, да и природой это заложено — безусловная любовь к своему ребенку и безусловное принятие этой ситуации», — подытожил он.

Ранее Продеус также предупредил об опасности веганства для детей. Врач заявил, что в перспективе такой тип диеты может подорвать здоровье ребенка.

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Маргарита Щигарева
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