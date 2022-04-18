Врач предупредил об опасности популярного типа питания для детей

Врач-педиатр Андрей Продеус заявил, что веганство подрывает детское здоровье

Врач-педиатр, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасности веганства для детей. По его словам, этот популярный тип питания подрывает детское здоровье. Своим мнением он поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Доктор объяснил, что веганство является жесткой растительной диетой. «Чем больше ограничений — тем труднее сформировать полноценный рацион, обеспечивающий организм всем необходимым. И особенно растущий организм, если мы говорим о детях», — заявил он.

По словам педиатра, сбалансированное и полноценное питание крайне важно для детского организма, так как это время активного роста и быстрого расхода питательных веществ. «И в традиционном для русского народа питании в рационе неизменно присутствовали животные продукты. С этой точки зрения более здоровым будет кормить ребенка привычными для его предков курицей и рыбой, чем авокадо и киноа. И тем более соей, которая часто вызывает аллергию», — отметил он.

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Продеус подчеркнул, что получить необходимые питательные вещества из пищи при веганстве невозможно, для этого потребуется регулярный прием добавок. В перспективе такая диета может подорвать здоровье ребенка, добавил специалист. «Питательное голодание в детстве – это проблемы с ЖКТ, дефицит мышечной массы и замедление развития, снижение иммунитета, а также целый букет других заболеваний», — резюмировал доктор.

Ранее Продеус предупредил об опасных последствиях аллергического ринита. По словам врача, опасность такого состояния заключается в нарушении дыхания. Помимо того, подобный насморк может сочетаться с инфекционным, особенно у детей, добавил педиатр. Он подчеркнул, что крайне важно не перепутать эти виды ринита и применять правильное лечение.