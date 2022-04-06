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Врач с Первого канала рассказал об опасных последствиях одного из видов насморка

Врач Продеус назвал симптомами аллергического ринита заложенность и зуд в носу с чиханьем

Фото: Brittany Colette / Unsplash

Врач педиатр-иммунолог, ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус предупредил об опасных последствиях одного из видов насморка. В своем блоге на платформе «Яндекс.Дзен» он рассказал о рисках аллергического ринита.

Продеус отметил, что симптомы аллергического ринита могут напоминать простуду. «Нос заложен и зудит, из него безостановочно течет прозрачная жидкость, вы чихаете», — назвал он признаки этого состояния. Специалист отметил, что такой насморк иногда сопровождается аллергическим конъюнктивитом, который проявляется в виде покраснения глаз, зуда, жжения и слез.

По словам врача, опасность аллергического ринита заключается в нарушении дыхания. «Человек начинает дышать ртом. То есть воздух поступает внутрь не согретым, не отфильтрованным. А значит, человек становится уязвимее перед аллергией, респираторными заболеваниями и так далее», — пояснил Продеус.

Помимо этого, аллергический насморк может сочетаться с инфекционным, особенно у детей, добавил педиатр. Он подчеркнул, что крайне важно не перепутать эти виды ринита и применять правильное лечение. «Аллергическое воспаление может распространиться на нижние дыхательные пути, а это, в свою очередь, повышает риск развития бронхиальной астмы», — сказал Продеус. Он порекомендовал читателям не заниматься самолечением и в случае недомогания обратиться к врачу.

Ранее Продеус также перечислил препараты, которые вызывают непереносимость гистамина. Как отметил специалист, это опасное состояние могут провоцировать некоторые лекарства, например антибиотики, обезболивающие и антидепрессанты.

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Маргарита Щигарева
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