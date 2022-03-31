Ведущий Первого канала перечислил вызывающие опасное состояние препараты

Врач Продеус заявил, что непереносимость гистамина могут вызывать обезболивающие препараты

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил препараты, который вызывают такое опасное состояние, как непереносимость гистамина. Соответствующий пост появился накануне в личном блоге доктора на платформе «Яндекс.Дзен».

Специалист рассказал, что гистамин — это химическое вещество, которое активно участвует в процессах иммунной системы, в частности, запускает воспалительную реакцию. «Воспаление — это защитная реакция организма, и в определенных пределах этот процесс полезен», — заявил Продеус и добавил, что гистамин содержится в консервах, твердых сырах, мясных колбасах, помидорах, баклажанах, шоколаде и ряде других продуктов.

По словам врача, при непереносимости гистамина у человека наблюдаются такие симптомы, как сосудистая недостаточность, тахикардия, боли в животе, одышка, покраснения на коже, головная боль, головокружение и многие другие. Продеус отметил, что такое состояние могут вызывать некоторые лекарства, например, антибиотики, обезболивающие и антидепрессанты.

Ранее ведущий программы «Жить здорово!» назвал симптомы, указывающие на столбняк. По словам Продеуса, о наличии этого опасного инфекционного заболевания могут свидетельствовать мышечные судороги и затрудненное глотание. Также, как уточнил врач, у пациента, заразившегося столбнячной палочкой, могут наблюдаться учащенное сердцебиение и повышенная температура.