Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала назвал главные симптомы опасной инфекции

Врач Продеус назвал затрудненное глотание и мышечные судороги симптомами столбняка

Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил главные симптомы столбняка. Подробно об этом опасном инфекционном заболевании он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам специалиста, возбудителем столбняка является бактерия Clostridium tetani, или столбнячная палочка. Чаще всего ее можно встретить в почве, уточнил Продеус. «Заражение происходит через открытые раны — если в попавшей туда земле или пыли есть бактерия или ее споры», — рассказал доктор. Он добавил, что бактерия вырабатывает мощные токсины, которые попадают в кровь и разносятся по всему организму.

Материалы по теме:
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?» Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?»Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
2 марта
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января

Среди основных симптомов столбняка Продеус назвал мышечные судороги и затрудненное глотание. Также, как отметил врач, у пациента, заразившегося столбнячной палочкой, могут наблюдаться повышенная температура и учащенное сердцебиение. «Уже через несколько дней заболевший с трудом открывает рот из-за спазма жевательной мускулатуры — это отличительный признак столбняка!» — подчеркнул доктор.

Чтобы уберечься от столбняка, иммунолог призвал обязательно промывать и дезинфицировать все раны. Если порез глубокий, то Продеус порекомендовал в срочном порядке обратиться к врачу. В таком случае специалист хирургически обработает рану и при необходимости введет противостолбнячную сыворотку, которая действует против токсинов, вырабатываемых бактерией Clostridium tetani, добавил доктор.

Ранее Продеус опроверг популярный миф о том, что закаливание укрепляет иммунитет. По словам доктора, закаливание напрямую не влияет ни на иммунитет, ни на развитие иммунных клеток.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
В России задумались о создании новой платежной единицы
Ведущий Первого канала назвал главные симптомы опасной инфекции
Мэр Донецка сообщил о попадании снаряда в девятиэтажный дом
Солнце и ветер помогли Германии снизить зависимость от российского газа
Россиянка отдохнула в санатории Европы и назвала поездку «домашней»
Переехавшая в Токио москвичка назвала главные различия быта Японии и России
В России предложили сократить рабочую неделю
Россиянам дали возможность записывать детей в первый класс через «Госуслуги»
В России предложили разрешить студентам сдавать дипломы в электронном виде
Зеленский выступит перед парламентом Австралии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.