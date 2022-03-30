Ведущий Первого канала назвал главные симптомы опасной инфекции

Врач Продеус назвал затрудненное глотание и мышечные судороги симптомами столбняка

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил главные симптомы столбняка. Подробно об этом опасном инфекционном заболевании он рассказал в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам специалиста, возбудителем столбняка является бактерия Clostridium tetani, или столбнячная палочка. Чаще всего ее можно встретить в почве, уточнил Продеус. «Заражение происходит через открытые раны — если в попавшей туда земле или пыли есть бактерия или ее споры», — рассказал доктор. Он добавил, что бактерия вырабатывает мощные токсины, которые попадают в кровь и разносятся по всему организму.

Среди основных симптомов столбняка Продеус назвал мышечные судороги и затрудненное глотание. Также, как отметил врач, у пациента, заразившегося столбнячной палочкой, могут наблюдаться повышенная температура и учащенное сердцебиение. «Уже через несколько дней заболевший с трудом открывает рот из-за спазма жевательной мускулатуры — это отличительный признак столбняка!» — подчеркнул доктор.

Чтобы уберечься от столбняка, иммунолог призвал обязательно промывать и дезинфицировать все раны. Если порез глубокий, то Продеус порекомендовал в срочном порядке обратиться к врачу. В таком случае специалист хирургически обработает рану и при необходимости введет противостолбнячную сыворотку, которая действует против токсинов, вырабатываемых бактерией Clostridium tetani, добавил доктор.

Ранее Продеус опроверг популярный миф о том, что закаливание укрепляет иммунитет. По словам доктора, закаливание напрямую не влияет ни на иммунитет, ни на развитие иммунных клеток.