Ведущий Первого канала развеял популярный миф о закаливании

Врач Продеус сообщил, что закаливание не укрепляет иммунитет

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф, связанный с закаливанием. Соответствующий пост появился в личном блоге доктора на платформе «Яндекс.Дзен».

Продеус опроверг утверждение о том, что закаливание укрепляет иммунитет. По словам телеврача, закаливание напрямую не влияет ни на иммунитет и его активность, ни на развитие иммунных клеток. «То есть обливаемся мы холодной водой или нет — это не помогает нам защищаться от микробов (бактерий и вирусов), вызывающих заболевания», — уточнил он.

Специалист отметил, что закаливание — это искусственно создаваемый стресс. «Закаливание тренирует адаптационные механизмы нашего организма», — сообщил он и добавил, что при такой тренировке у человека улучшается общее состояние здоровья, а сосуды и мышцы постоянно находятся в тонусе.

Также Продеус призвал не забывать о том, что закаливание показано только здоровым людям. Если же человек болен и несмотря на это принимает контрастный душ или купается в проруби, то такими действиями он может серьезно навредить своему организму, предупредил врач.

Ранее ведущий программы «Жить здорово!» рассказал об опасности недосыпа. По словам Продеуса, если человек постоянно ложится спать поздно и не успевает отдохнуть за ночь, то он создает для организма стресс. При таком состоянии, как уточнил врач, гормон стресса угнетает выработку иммунных клеток, которые нужны для уничтожения раковых клеток.