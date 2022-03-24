Ведущий Первого канала рассказал о связи недосыпа и рака

Иммунолог Продеус заявил, что при недосыпе повышается риск возникновения рака

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус заявил, что при недосыпе повышается риск возникновения рака. Пост, в котором специалист рассказал о связи между плохим сном и онкологическими заболеваниями, появился на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам Продеуса, если человек постоянно ложится спать поздно и не успевает отдохнуть за ночь, то он создает для своего организма стресс, которые может со временем перерасти в хронический. При таком состоянии, как уточнил иммунолог, гормон стресса кортизол угнетает выработку и активность иммунных Т-клеток или Т-лимфоцитов, которые необходимы для борьбы с патогенами и уничтожения поврежденных клеток, в том числе и раковых.

«Таким образом, сон влияет на иммунитет на клеточном уровне. Недостаток сна истощает иммунную систему», — подытожил врач.

Ранее Продеус перечислил полезные продукты, которые могут заменить ребенку вредную еду. В частности, врач назвал полезной заменой рафинированному сахару мед, курагу, чернослив, финики, домашнюю выпечку и десерты из полезных ингредиентов.