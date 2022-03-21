Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Ведущий Первого канала перечислил полезные замены вредным продуктам

Врач Продеус посоветовал заменить рафинированный сахар на мед, курагу, чернослив и финики
Андрей Продеус

Андрей Продеус. Кадр: Профессор Продеус / YouTube

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил полезные продукты, которые могут заменить детям вредную еду. Соответствующий пост появился в личном блоге доктора на платформе «Яндекс.Дзен».

Специалист посоветовал сократить употребление рафинированного сахара. Как уточнил телеведущий, отказываться от него вовсе не стоит — достаточно лишь есть его в небольших количествах. Полезной заменой сахару Продеус назвал мед, курагу, чернослив, финики, домашнюю выпечку и десерты из полезных ингредиентов.

Материалы по теме:
«Страшное дело, что происходит» Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
«Страшное дело, что происходит»Коронавирус превратил врачей с телевидения в знаменитостей. Почему россияне верят каждому их слову?
5 января
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?» Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
«У меня только одно яичко. Ты знаешь почему?»Пока россияне смотрят на танцующую матку, на Западе говорят о здоровье жесткую правду
2 марта

Также доктор заявил, что следует отказаться от йогуртов с красителями, ароматизаторами и другими добавками. «Лучше купите натуральный йогурт и добавьте в него ягоды или фрукты», — написал врач. Сладкую газировку и соки в упаковке Продеус предложил заменить на домашний морс или компот, а также посоветовал приучать детей утолять жажду водой. «На YouTube много химических опытов с газировкой — возможно, для подростков это будет лучший способ задуматься, стоит ли пить такой напиток», — добавил он.

Вредными для детей являются и быстрые завтраки в виде хлопьев, уверен врач. Он объяснил, что в них содержится большое количество сахара и различных добавок. Вместо них Продеус рекомендовал готовить для детей на завтрак каши и добавлять в них фрукты, ягоды, орехи и семечки. Макароны, по словам педиатра, обязательно должны быть изготовлены из качественной пшеницы твердых сортов. Для разнообразия он посоветовал их чередовать с макаронами из бобовых, кукурузы или других зерновых.

«Фастфуд и "мусорная еда" вроде чипсов — это не еда для детей. Точка», — подчеркнул специалист. В то же время Продеус отметил, что иногда детям можно покупать гамбургер или картофель фри в хорошем ресторане или же делать эти блюда самим дома.

Помимо этого, врач посоветовал взрослым давать детям с собой в школу продукты для перекуса, например, сэндвич, ролл, маффин, батончик, яблоко или орехи. «Не забывайте, что правила существуют, чтобы изредка их нарушать. Запретный плод сладок, а если ребенок будет знать, что иногда он может без лишней драмы съесть что-то не слишком полезное, вопрос потеряет свою остроту», — заключил он.

Ранее Продеус развеял популярный миф, связанный с ветряной оспой. По словам доктора, сегодня среди многих людей распространено мнение, что ветрянкой нужно переболеть в детстве, потому что в младшем возрасте это заболевание переносится легче. Специалист предупредил, что в некоторых случаях ветрянка может привести к опасному осложнению.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Евгения Наумова
Обсудить
Последние новости
Россиянам напомнили о повышении пенсий с 1 апреля
Назван самый доходный футбольный клуб в мире
«Детский мир» заморозил цены на одежду и обувь
Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Турцию весной
В МИД заявили об отношениях России и США «на грани разрыва»
В Приморье возбудили уголовные дела после пропажи ценностей из ячеек банка
59-летняя Деми Мур показала лицо без макияжа и порадовала фанатов
Украинские военные выпустили восемь ракет по Донецку
Прокуратура проведет проверку после эвакуации горняков из «Листвяжной»
В Совфеде высказались о планах по блокировке WhatsApp
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.