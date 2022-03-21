Ведущий Первого канала перечислил полезные замены вредным продуктам

Врач Продеус посоветовал заменить рафинированный сахар на мед, курагу, чернослив и финики

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус перечислил полезные продукты, которые могут заменить детям вредную еду. Соответствующий пост появился в личном блоге доктора на платформе «Яндекс.Дзен».

Специалист посоветовал сократить употребление рафинированного сахара. Как уточнил телеведущий, отказываться от него вовсе не стоит — достаточно лишь есть его в небольших количествах. Полезной заменой сахару Продеус назвал мед, курагу, чернослив, финики, домашнюю выпечку и десерты из полезных ингредиентов.

Также доктор заявил, что следует отказаться от йогуртов с красителями, ароматизаторами и другими добавками. «Лучше купите натуральный йогурт и добавьте в него ягоды или фрукты», — написал врач. Сладкую газировку и соки в упаковке Продеус предложил заменить на домашний морс или компот, а также посоветовал приучать детей утолять жажду водой. «На YouTube много химических опытов с газировкой — возможно, для подростков это будет лучший способ задуматься, стоит ли пить такой напиток», — добавил он.

Вредными для детей являются и быстрые завтраки в виде хлопьев, уверен врач. Он объяснил, что в них содержится большое количество сахара и различных добавок. Вместо них Продеус рекомендовал готовить для детей на завтрак каши и добавлять в них фрукты, ягоды, орехи и семечки. Макароны, по словам педиатра, обязательно должны быть изготовлены из качественной пшеницы твердых сортов. Для разнообразия он посоветовал их чередовать с макаронами из бобовых, кукурузы или других зерновых.

«Фастфуд и "мусорная еда" вроде чипсов — это не еда для детей. Точка», — подчеркнул специалист. В то же время Продеус отметил, что иногда детям можно покупать гамбургер или картофель фри в хорошем ресторане или же делать эти блюда самим дома.

Помимо этого, врач посоветовал взрослым давать детям с собой в школу продукты для перекуса, например, сэндвич, ролл, маффин, батончик, яблоко или орехи. «Не забывайте, что правила существуют, чтобы изредка их нарушать. Запретный плод сладок, а если ребенок будет знать, что иногда он может без лишней драмы съесть что-то не слишком полезное, вопрос потеряет свою остроту», — заключил он.

Ранее Продеус развеял популярный миф, связанный с ветряной оспой. По словам доктора, сегодня среди многих людей распространено мнение, что ветрянкой нужно переболеть в детстве, потому что в младшем возрасте это заболевание переносится легче. Специалист предупредил, что в некоторых случаях ветрянка может привести к опасному осложнению.