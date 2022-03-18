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Ведущий Первого канала развеял миф о распространенном заболевании

Врач Продеус заявил, что ветрянка у детей может привести к герпетическому энцефалиту
Андрей Продеус

Андрей Продеус. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Врач педиатр-иммунолог и ведущий программы «Жить здорово!» на Первом канале Андрей Продеус развеял популярный миф, связанный с ветряной оспой. Ролик, в котором доктор рассказал, какую опасность это заболевание может нести для ребенка, появился в его блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

По словам специалиста, сегодня среди многих людей, в особенности молодых матерей, распространено мнение, что ветрянкой нужно переболеть в детстве, потому что в младшем возрасте это заболевание переносится легче. Продеус отчасти согласился с этим утверждением. «Статистика, абсолютно барышня непреклонная, говорит, что чем старше человек, тем больше шансов более тяжело эту ветрянку перенести», — рассказал он.

Однако, как уточнил педиатр, никто не может гарантировать, что болезнь у ребенка будет протекать в легкой форме. Продеус отметил, что в некоторых случаях ветрянка может привести к опасному осложнению — ветряночному или герпетическому энцефалиту. Это заболевание характеризуется поражением центральной нервной системы и имеет тяжелые последствия для организма, заявил врач.

В этой связи Продеус призвал родителей прививать детей от ветрянки вместо того, чтобы ждать, когда они сами ею переболеют.

Ранее другой ведущий программы «Жить здорово!» Герман Гандельман заявил, что употребление черного перца может защитить от злокачественной опухоли легких. По словам специалиста, этот продукт содержит вещество под названием пиперин, которое замедляет рост раковых клеток.

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Евгения Наумова
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