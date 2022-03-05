Ведущий Первого канала назвал защищающий от распространенного вида рака продукт

Врач-кардиолог и телеведущий Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, который предупреждает развитие распространенного вида рака — злокачественной опухоли легких. Выпуск доступен на YouTube.

Специалист отметил, что защитить от рака легких может черный перец. По словам Гандельмана, этот продукт содержит вещество под названием пиперин, которое замедляет рост раковых клеток. Кроме того, как уточнил ведущий, это вещество предупреждает развитие рака кишечника.

Также Гандельман заявил, что перец содержит витамин А, который укрепляет роговицу глаза и поддерживает остроту зрения.

Ранее кардиолог и его коллега по программе «Жить здорово!» Елена Малышева рассказали о полезных свойствах оливкового масла. По их словам, этот продукт снижает смертность от рака и других опасных заболеваний.

До этого сообщалось, что Малышева и Гандельман раскрыли неочевидный признак рака кожи. Как отметили врачи, симптомом онкологии может быть необычное темное пятно на ногте.