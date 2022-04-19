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Ветеринар назвала правила мытья собачьих мисок

Lifehacker: ветеринар Уиттенбург посоветовала мыть собачьи миски теплой водой каждый день

Фото: Chewy / Unsplash

Американский ветеринар Джейми Уиттенбург назвала правила мытья собачьих мисок и объяснила, почему это нужно делать каждый день. Ее слова приводит Lifehacker.

Уиттенбург отметила, что важно относиться к миске питомца так же, как и к своей тарелке, и мыть ее после каждого приема пищи. «Если у вас вошло в привычку неделями, а то и месяцами не мыть миску с едой, пора что-то менять», — призывает она.

Ветеринар рекомендует мыть миски теплой водой с мылом или в посудомойке. При использовании сухого корма нужно каждый раз промывать совок или мерный стакан, которым его насыпают.

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Специалистка обратила внимание и на миски с водой: их стоит промывать не реже, чем каждые три дня, чтобы по краям не образовывалась липкая и склизкая биопленка.

Необходимость следить за чистотой посуды своих питомцев Уиттенбург объясняет тем, что в ней заводятся патогенные бактерии, которые вместе с пищей попадают в организм собаки.

Ранее ветеринар Николай Логинов и кинолог Владимир Уражевский назвали способы защиты питомцев от клещей и инфекций перед дачным сезоном. По словам Логинова, в весенне-летний период питомцев необходимо прививать от шести основных инфекций: бешенства, лептоспироза, чумы, гепатита, аденовируса и парвовируса.

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Евгения Черкасова
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